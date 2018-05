Albstadt-Tailfingen. Zu einer Bürgerinformation mit Stadtteilrundgang lädt die Stadtverwaltung Albstadt für Samstag, 5. Mai, den "Tag der Städtebauförderung", ein. An diesem bundesweiten Aktionstag haben Kommunen Gelegenheit, den Bürgern die Leistungen und Erfolge der Städtebauförderung zu präsentieren. Auch die Stadt Albstadt möchte diese Möglichkeit nutzen und die Stadtsanierung vorstellen. In einer Bürgerinformationsveranstaltung erhalten die Interessierten zunächst allgemeine Informationen zur Städtebauförderung. In einem anschließenden Rundgang durch das Sanierungsgebiet "Südliche Stadtmitte Albstadt-Tailfingen" werden laufende, sich in Planung befindliche und realisierte Sanierungsvorhaben gezeigt. Die Bürgerinformation findet von 10 bis 12 Uhr im Sitzungssaal des Technischen Rathauses in Tailfingen statt.