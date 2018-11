Albstadt In Tailfingen sollen die Sterne wieder funkeln

Albstadt-Tailfingen. Die evangelische, die evangelisch-methodistische und die katholische Kirchengemeinde in Tailfingen starten wieder ihre Aktion Sternenfunkeln. Ziel ist es, bedürftigen Kindern im Alter bis zwölf Jahre aus Tailfingen einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Familien mit geringem Einkommen können einen Wunsch-Stern ausfüllen, der ohne Namensnennung ab dem 3. Dezember im Schalterraum der Sparkasse, Am Markt 20 in Tailfingen, aufgehängt wird. Dort können Spender diesen Wunsch, der auf maximal 25 Euro begrenzt ist, erfüllen: indem sie das Gewünschte einkaufen und das Geschenk bis 18. Dezember bei der Bank abgeben oder eine Geldspende unter dem Stichwort "Sternenfunkeln" bei der Sparkasse Zollernalb überweisen. Die Wunsch-Sterne sind über Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Caritas und Diakonie erhältlich.