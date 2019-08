Albstadt In Tailfingen grassiert Q-Fieber

Schwangere gefährdet

Bewohner von Tailfingen, die in den vergangenen Tagen an Fieber und Atemwegserkrankungen litten, sollten sich mit ihrem Arzt in Verbindung setzen und sich auf Q-Fieber testen lassen. Besonders gefährdet seien Schwangere und Personen, die an einer Immunschwäche oder Herzfehlern leiden. Ihnen werde auch ohne Vorliegen von Krankheitszeichen eine Untersuchung auf Q-Fieber empfohlen.

Da an Q-Fieber Erkrankte erst zwei Jahre nach der dokumentierten Ausheilung wieder Blut spenden dürfen, wurde auch der DRK-Blutspendedienst wurde informiert. Darüber hinaus wurde das Veterinäramt eingeschaltet, das die mögliche Ansteckungsquelle ausfindig machen soll.

Weitere Informationen finden sich auf dem Q-Fieber-Merkblatt des Gesundheitsamtes. Dieses findet sich auf der Homepage des Landratsamtes.