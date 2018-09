Albstadt In seiner Wahlheimat hinterlässt er viele sichtbare Zeichen

Vor allem aber war er bis zuletzt beruflich aktiv: Seit 1989 von seinem Sohn Norbert unterstützt, hatte sich der Seniorchef zwar 1999 mit dem Eintritt Roland Wagners aus der Geschäftsführung zurückgezogen "und auch loslassen können, sich nie eingemischt", wie die Söhne berichten. Handwerklich gehörte er aber bis zuletzt zu den Säulen des Unternehmens, das nach vier Erweiterungen des 1960 errichteten Neubaus im Neuen Weg in Ebingen 2006 mit 20 Mitarbeitern in den preisgekrönten Neubau auf Langenwand in Tailfingen umgezogen war und inzwischen 55 Mitarbeiter beschäftigt.

Ganze Objekte habe der Vater noch ausgemessen und technische Pläne gezeichnet, berichten die Söhne, und erst vor kurzem habe er die Arbeit an Bleiverglasungen der Heilig-Kreuz-Kirche beendet: Einige kunstvolle Bleiverglasungen zeugen heute noch von den handwerklichen Fähigkeiten des Kunstglasers. Im Ebinger Rathaus zum Beispiel ist ein Glasbild zum Landessportfest 1967, das er angefertigt hatte, zu sehen.

Ebenfalls noch sichtbar ist sein erstes Schaufenster – am damaligen "Konsum" in der Zieglerstraße –, und auch in markanten Gebäuden wie dem "badkap", dem Schlossberg-Center, dem Rathaus Ebingen und vielen Geschäften in der Innenstadt blicken die Besucher durch Scheiben von Wagner Glas- und Metallbau. Selbst ein Festzelt für die DJK hat Wagner selbst entworfen und mit weiteren Helfern gebaut.

Doch nicht nur handwerklich setzte er sich ein: Von 1968 bis 1980 verstärkte er für die CDU die Gemeinderäte Ebingen respektive Albstadt, von 1973 bis 1994 den Kreistag des Zollernalbkreises und zudem lange den Verwaltungsrat der Sparkasse. Wie vielseitig ihr Vater sich für seine Wahlheimat eingesetzt hat – das macht seine Kinder heute auch ein bisschen stolz. Und dankbar: "Für Familie und Freunde hat er alles getan – ohne es an die große Glocke zu hängen", berichten sie.

Dass seine Enkel Florian als technischer Systemplaner und Sebastian als Bauingenieur seiner Branche treu bleiben, hat den sonst so bescheidenen Fritz Wagner mit Stolz erfüllt, und gerne wäre er noch länger Mittelpunkt seiner großen Familie geblieben. Es sollte nicht sein: Nur ein Jahr nach ihrem Tod ist Fritz Wagner seiner Frau Käthe gefolgt – für alle, die den stets fröhlichen, gelassenen und verlässlichen Seniorchef kannten, unfassbar. Am Mittwoch, 19. September, wird Fritz Wagner auf dem Friedhof Ebingen beigesetzt. Die Beerdigung beginnt um 14 Uhr.