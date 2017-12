Albstadt In Menschen lesen wie in einem offenen Buch

Für Heiterkeit sorgte Schwarz dann, als er Passagen aus seinem Tagebuch vorlas, das auf der Internetseite der Stadt ebenso zu finden ist, wie die Filme, die er gedreht hat. Wie einst Lothar Matthäus habe er in seiner Ferienwohnung im beschaulichen, ruhigen Burgfelden am dritten Tag angefangen, von sich selbst in der dritten Person zu denken.

Kunst, Literatur, Humor – fehlte noch die Musik zu einem runden Abend, und die steuerten junge Hochkaräter aus Albstadt bei: Jan Luka Diebold spielte Klavier nicht nur als Begleiter der Violinistinnen – seiner Schwester Emily und Nina Assadollahniajami, die regelmäßig Preise bei "Jugend musiziert" abräumt. Er präsentierte auch seine eigene Komposition, den dritten Satz aus der ersten Klaviersonate in C-Dur. So schloss sich ein Kreis: Nicht zum ersten Mal haben die Zuhörer bei einer Veranstaltung in der Stadtbücherei entdeckt, was Albstadt an ungewöhnlichen Talenten zu bieten hat.