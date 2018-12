Die Wellhölzer des Turnverein Truchtelfingen sind wieder einmal kräftig in Schwung gekommen: Der Nachwuchs durfte backen. Zuerst zogen die Kinder die Schürzen an, dann fiel schon der Startschuss, und es wurde – in dieser Reihenfolge – ausgerollt, ausgestochen, bestrichen, verziert und gebacken. 45 fleißige Nachwuchsbäcker produzierten so neben verschiedenen Arten von Ausstechern Spekulatiusbärchen und Lebkuchen; zur Mittagszeit stärkten sie sich mit einer Pizza. Nach vollbrachtem Werk ging der Arbeitstag mit einer kleinen Nascherei zu Ende, und die Kinder konnten ihre selbst gebackenen "Bredle" mit nach Hause nehmen. Foto: Jetter