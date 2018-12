Albstadt "In der Rückrunde ist noch alles drin"

Denn aus den ersten zehn Spielen holten die Nullsiebener gerade mal mickrige fünf Punkte – den ersten Saisonsieg gab es am fünften Spieltag mit einem 4:2-Erfolg gegen den FSV Hollenbach – und rutschten so bis auf den letzten Tabellenplatz ab.

Doch die Albstädter Verantwortlichen bewahrten die Ruhe und verlängerten den Vertrag mit dem 44-jährigen Coach vorzeitig um eine weitere Saison – ein Vertrauensbeweis für Eberhart und gleichzeitig ein Signal an die Mannschaft.

Die Trendwende gelang den Blau-Weißen mit dem 1:0-Erfolg im Kellerduell beim Vorletzten SV Breuningsweiler mit dem sie die Rote Laterne an den Aufsteiger abgaben. Danach setzte es zwar eine 1:2-Heimniederlage gegen Heiningen, danach aber zwei wichtige Auswärtserfolge beim SSV Ehingen-Süd (3:1) und der TSG Tübingen (4:1).

"Je länger die Vorrunde lief, desto besser ist es für uns geworden", sagt der Albstädter Trainer. "Wir haben uns jetzt eine Situation geschaffen, die zwar sportlich anspruchsvoll, aber nicht unlösbar ist."

Doch der 44-Jährige weiß auch, dass es noch Einiges zu tun gibt, um am Ende den Klassenerhalt zu realisieren. So schließt Eberhart auch mögliche Verstärkungen in der Winterpause nicht aus: "Auf der Zehner-Position haben wir Bedarf. Nach dem Weggang von Stefan Jovanovic zu Saisonbeginn hat sich bislang kein Nachfolger herauskristallisiert. Wir halten die Augen offen und werden uns nach Alternativen umsehen. Aber bislang ist noch nichts fix."

Ab dem 21. Januar bittet Eberhart dann seine Jungs zur Vorbereitung auf die zweite Halbserie in der Verbandsliga Württemberg, die am 2. März mit dem wichtigen Heimspiel gegen den punktgleichen FV Löchgau beginnt.

Der FC-Coach weiß, dass ein guter Start wichtig ist für den weiteren Saisonverlauf. "Wir müssen an die Leistungen der letzten fünf Spiele der Vorrunde anknüpfen", sagt Eberhart. "Zudem müssen wir in der Offensive die Chancen effektiver nutzen. Wir brauchen noch zu viele Möglichkeiten, um erfolgreich zu sein. Und wenn wir defensiv so konstant bleiben, dann ist noch alles drin für uns."