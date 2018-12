Albstadt In der Ortsgruppe "Laufen läufts"

Albstadt-Laufen. Mit einer stimmungsvollen Adventsfeier hat die Ortsgruppe des Albvereins Laufen das Jahr ausklingen lassen. In einem kurzen Rückblick erinnerte die Vorsitzende Carmen Feldberger an die prekäre Situation der Ortsgruppe vor Jahresfrist und daran, wie erfolgreich der neue Ausschuss seither gearbeitet habe. Alle Veranstaltungen hätten durchweg großen Anklang gefunden. Allenfalls die Senioren könnten in der Angebotspalette noch etwas stärker berücksichtigt werden, doch darum werde man sich im kommenden Jahr kümmern – gedacht sei an "Auf-der-Schwäb’sche-Eise­bahne"-Ausfahrten mit der Bahn, kurzen Wanderungen und Besichtigungsausflügen. Den jüngeren Mitgliedern stellte Feldberger ein Trainingsprogramm für die Teilnahme an der Albstadt-Challenge in Aussicht – mehr wollte sie noch nicht verraten.