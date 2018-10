Albstadt In der Mitte des Lebens Prioritäten setzen

Er betrachtet es als persönliches Vorrecht, in jungen Jahren neben der Familie in einer Männerwelt aufgewachsen zu sein, etwa im CVJM und später in der Bibelschule in St. Chrischona bei Basel. Da habe er Identifikationsfiguren gefunden, die heute vielen heranwachsenden Männern abhanden kämen, weil deren Väter oft nur noch Erzeuger, aber nicht mehr Erzieher seien.

Günther Röhm berichtete davon, wie er nach seiner Lehre auf der Suche nach Prioritäten sieben Monate in einem evangelischen Kloster verbracht habe. Das sei der Höhepunkt seines Lebens gewesen, denn da sei ihm aufgegangen, dass es im Leben eines Mannes mehr als Macht, Sex und Geld gebe. Durch den Glauben an Gott finde man die Mitte des Lebens, weil einem bewusst werde, es gebe noch etwa über einem, eine transzendente Wirklichkeit.

Vier Dinge habe er bei Männern, die Gott vertrauten, beobachten können: Weil für sie Gott oberste Priorität habe, seien diese sorglos und gelassen; Männer, die beten und auf Gott hören, würden sich von Gott ihren Weg zeigen lassen und die Dinge aus höherer Warte und deshalb anders sehen. Männer, die Gott zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht hätten, hätten Zeit – sie würden die Nacht nicht zum Tag machen. Schließlich hätten Männer, die sich auf Gott ausrichteten, Liebe und gingen sorgfältig mit Leib, Seele und Geist um – und liebevoll mit anderen Menschen.