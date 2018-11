Jahrelang hat Tailfingen auf den Abriss des AC-Parks gewartet; jetzt ist es endlich so weit: Am Dienstag trat der erste Bagger der Straßberger Firma Teufel in Aktion und riss die Sträucher in den Rabatten an der Hechinger Straße heraus: nichts Spektakuläres – aber der Anfang ist gemacht. Der AC-Park war 1980 als Nachfolger der Textilfabrik Hakenmüller entstanden, die ihrerseits in den 1930er-Jahren errichtet wurde und seinerzeit eine prominente Vertreterin der Bauhaus-Architektur im Talgang war. 1968 wurde sie verkauft und später abgerissen; der danach errichtete AC-Park konnte ihr, was die architektonische Qualität anging, nicht entfernt das Wasser reichen. Zuletzt gehörte er der irischen Comer-Group, bis diese ihn 2015 an Edeka verkaufte. Der neue Eigentümer baut nun auf einer Fläche von 6880 Quadratmetern einen Einkaufsmarkt samt Parkdeck, der im Herbst 2020 eröffnet werden soll. Foto: Fuchs