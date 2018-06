Albstadt-Tailfingen. Die fünfte Etappe des Interstuhl-Cups findet am Sonntag, 10. Juni, im Rahmen des Helmut-Kistler-Gedächtnis-Radrennens auf der Traditionsrennstrecke "Badewanne" mit Start und Ziel in der Tailfinger Langestraße statt. Das Radrennen ist für Anfänger, also für Kinder von fünf bis 15 Jahren ohne Lizenz, geeignet. Die Art des Rades spielt dabei keine Rolle und die Teilnahme ist kostenfrei. Allerdings besteht Helmpflicht. Das Rennen zählt als zweite Etappe der Radsport-Schlecht-Schnupperserie und wird von der RSG Zollern-Alb ’82 Albstadt organisiert. In sechs Klassen, jeweils getrennt nach Mädchen und Jungen, können die Anfänger ihr Talent im Radsport testen. Die Streckenlänge ist dem Alter angepasst. Alle Fahrer erhalten Urkunden, die jeweils drei Besten ihrer Klasse Medaillen und Sachpreise nach Beteiligung. Die Albstädter Schule mit den meisten gemeldeten Schülern erhält einen Pokal. Anmelden können sich Teilnehmer bis 14 Uhr bei der Nummernausgabe oder vorab per E-Mail unter Hans-U.Schmedtlevin @t-online.de.