Albstadt In Albstadt auf ewig Nummer eins

"Nein", widerspricht der Franzose im Zelt seines Teams "Absolute Absalon" direkt neben dem Thalia. Seit einigen Jahren leide er an einer Pollenallergie – gemeinhin als Heuschnupfen bekannt –, die sich extrem verschlimmert habe. Er sei bei maximal 80 Prozent seiner Leistungsfähigkeit, "aber das reicht nicht, um ganz vorne mitzufahren oder sogar zu gewinnen". In fünf Wochen wäre die Pollenbelastung wahrscheinlich geringer, aber dann sei die Saison auch schon praktisch gelaufen. Deshalb habe er seine Konsequenzen gezogen, obwohl er seine Karriere gerne noch um zwei Jahre verlängert hätte. Dass er trotz seines Rückzugs aus dem aktiven Renngeschehen in Albstadt vor Ort weilt, ist seiner Funktion als Teamchef zu verdanken. Er hat Fahrer und Sponsoren zu betreuen, hat Gespräche mit Branchengrößen zu führen mit dem Ziel, seine Sportler und die Mountainbike-Technik allgemein voranzubringen. "Das ist sehr spannend", sagt er mit leuchtenden Augen, "weil ich jetzt die Zeit habe, technische Neuerungen ausführlich zu testen und Tipps für die Weiterentwicklung zu geben."