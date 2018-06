Albstadt "Immer schön in Bewegung bleiben"

Albstadt-Burgfelden. Die Premiere im vergangenen Jahr sollte ein Versuch sein – und die Resonanz war so groß, dass einer Wiederholung des Kinderturnfestes nichts mehr im Wege stand, wie Jürgen Klenk, Vorsitzender des Turnvereins Burgfelden, berichtet. Unter dem Vereinsmotto "Immer in Bewegung bleiben" fand nun also die Neuauflage statt – mit dem Ziel, die Burgfeldener Bevölkerung zusammen zu bringen. Was aus den im Ort verteilten Flublättern auch deutlich hervorging, auf denen die Kinder und Jugendlichen aufgefordert wurden: "Bringt auch Eure Eltern, Oma und Opa mit".

Das Vorstandsgremium kümmerte sich um die Bewirtung, und die Voraussetzungen rund um das Bürgerhaus waren zumindest in den ersten beiden Stunden bei sommerlichem Wetter hervorragen. Die Jugendgruppe um Eva Reinauer, die für die Abwicklung des Kinderturnfestes verantwortlich war, hatte verschiedene Stationen wie Zielwurf, einen Hindernis-Parcours, einen Schwebebalken, einen Zeitlauf und eine Torwand aufgebaut. Mit einer Laufkarte gingen die jungen Teilnehmer die einzelnen Aufgaben an und probierten außerdem bei Stefanie Doldinger erste Yoga-Übungen aus. Nicht zuletzt hatten sie Gelegenheit, sich in der Schminkecke bunt bemalen zu lassen.

Organisatoren sind hoch zufrieden