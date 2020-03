Albstadt Immer mehr Firmen produzieren Mundschutz

Indes besitzt die Firma Meiser, die normalerweise technische Textilien für die Automobil- oder die Luftfahrtindustrie herstellt, nicht die Expertise, die sie selbst als erforderlich für ein solches Projekt ansieht. Anders als in normalen Zeiten, in denen innovative Hersteller ihre Entwicklungen eifersüchtig hüten, hat sie deshalb ihre Idee über die sozialen Medien publik gemacht, um Schwarmintelligenz zu aktivieren und so einen Eindruck zu gewinnen, wie stichhaltig ihre Überlegungen sind. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: An die 80 000 Interaktionen hat Meiser bis Montagabend registriert; mit 50 Stimmen aus dem "Schwarm" ist man im Gespräch.

Keine 100-prozentige Sicherheit

In einem fruchtbaren Gespräch, das allerdings das eine oder andere relativiert hat. Das Silber erzielt vor allem antibakterielle Wirkung, der Covid-19-Erreger ist jedoch ein Virus. Als solcher fällt es ihm auch wesentlich leichter als einem dicken Bakterium, die Gänge und Kavernen zwischen den Bläschen zu passieren: Mit 50 Nanometern Durchmesser ist das Coronavirus ein Winzling, der durch so gut wie jedes Loch hindurchpasst. Wohlgemerkt: Die Experten halten es für durchaus denkbar, dass sich zahlreiche Viren im Labyrinth der mikroporösen Struktur verirren und an den winzigen Bläschen kleben bleiben könnten. Doch eine 100-prozentige Sicherheit bietet auch der beschichtete Mundschutz nicht.

Allerdings geht es derzeit ganz offensichtlich nicht um 100-prozentige Sicherheit. Jens Meiser – der gleichwohl die Frage der Zertifizierungsbedingungen sowie Rechts- und Haftungslage prüfen lassen will – ist zu Ohren gekommen, dass in manchen Gegenden Südbadens bereits Bettwäsche zerschnitten und zu provisorischen Masken umgeschneidert werde. Medima hat zahlreiche Anfragen aus dem medizinischen Hilfsbereich, aus Pflegeheimen und von Sozialstationen erhalten. Das Unternehmen nimmt Anfragen und Bestellungen über die E-Mail-Adresse info@medima.de entgegen.