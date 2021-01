Albstadt "Immer im Ring rum" – damit reicht’s

Im Krankenhaus ist der persönliche Kontakt doch weitgehend verloren gegangen

Die Atmosphäre im Pflegeheim, den Kontakt mit den Bewohnern, genießen die vier Frauen: Im Krankenhaus gehe der coronabedingt doch weitgehend verloren, bedauert Alisha Klostermann.

Alle Vier sind schon selbst geimpft und haben dasselbe beobachtet wie ihre bereits geimpften Bekannten: dass der Impfstoff "sehr gut verträglich" sei. Kurzzeitige Schmerzen im Arm, in den die Nadel gesetzt wurde, seien das einzige gewesen, so Salomon. "Aber das ist nach jeder Impfung normal."

75 Prozent der zurzeit 58 Bewohner und 33 Prozent der Mitarbeitenden würden geimpft, berichtet Silvia Merz. Zu Ersteren zählt Ingeborg Maier, die im Heimbeirat mitarbeitet und andere Bewohner motiviert hat, sich impfen zu lassen: "Das ist doch besser, als wenn ich Corona bekäme", sagt die gebürtige Tailfingerin entschieden. "Ich bin froh, dass es jetzt so weit ist." Denn die 88-Jährige vermisst nicht nur Besuch – zwei Söhne und zwei Töchter hat sie –, sondern auch ihre Ausflüge in die Innenstadt. "Im Garten laufen, immer im Ring herum, das kann ich nicht mehr", sagt Ingeborg Maier mit Blick auf die Eintönigkeit. Doch die Spaziergänge seien wichtig für ihre Gesundheit, sie selbst dadurch wieder fitter geworden.

Ingeborg Maier hofft auf ein Ende der Pandemie – und will selbst dazu beitragen

Derzeit, da der Schnee hoch liegt, ist auch kein Spaziergang im Garten möglich, und so bleiben Ingeborg Maier nur das Sonntagskonzert – schöne Operetten gibt es da zu hören – und ab und an das Gespräch mit dem Sohn einer inzwischen verstorbenen Mitbewohnerin, um die sie sich auf Bitten des Sohnes mit gekümmert habe. "Daraus ist ein schöner Kontakt zu ihm entstanden", berichtet sie lachend.

Etwas Ähnliches wie die Coronavirus-Pandemie hat Maier noch nie erlebt und hofft, dass es bald vorbei ist. "Am 7. Februar werde ich zum zweiten Mal geimpft", berichtet sie und hofft, im Frühjahr wieder in die Stadt spazieren zu können.

Das kleine Jubiläum der Tailfinger "Auguste" ist indes nur im kleinen Rahmen begangen worden: "Am 13. Januar vor 20 Jahren sind wir mit 29 Bewohnern aus Ebingen hierher umgezogen", erinnert sich Silvia Merz noch genau: Es war ein "herrlicher Samstag" – und ihr Geburtstag. "Drei Kolleginnen der ersten Stunde und ich sind heute noch dabei", sagt Merz und ist dankbar, dass alle ihre Kollegen – auch in ihrer Freizeit – sehr vorsichtig seien, um sich nicht mit Covid-19 zu infizieren. Denn das Glück gesunder Bewohner und Mitarbeiter – es soll dem Haus auch 2021 hold bleiben.

Am Sonntag hat das mobile Impfteam dazu beigetragen und dabei die Atmosphäre im Haus sehr genossen, wie die Frauen betonen. Sie alle waren schon mehrfach im Einsatz, treffen sich dann immer um 7.30 Uhr und reisen zusammen an. Wie lange werden sie mitarbeiten? "So lange es dauert", sagt Anne-Kathrin Salomon. Dann wendet sie sich der nächsten Impf-Kandidatin zu und klärt sie auf: auf Basis wissenschaftlicher Fakten, also so, wie es sein soll.