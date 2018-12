Albstadt Immer ein Lied auf den Lippen und Musik im Herzen

Corinna Konzelmann, erste Sprecherin des Posaunenchors, wies auf die vielen gemeinsamen Einsätze hin, unter anderem unzählige Gottesdienste und Andachten, Seniorenfeiern und Weihnachtsmärkte. Für stets gut besuchte Konzerte und Serenaden gestaltete Willy Schneider mit zeitgenössischen Bläserkompositionen ansprechende Programme.

Darüber hinaus sei ihm immer die Geselligkeit und die Gemeinschaft sehr wichtig gewesen, Ausflüge und Wanderungen würden im Gedächtnis bleiben. Ebenso unvergesslich die vielen Kochaktionen, bei denen der Posaunenchorleiter seine Bläser mit Spaghetti verwöhnt habe, immer, so Konzelmann, mit mindestens drei verschiedenen Soßen.

Dem begabten Kind hochmusikalischer Eltern ist Musik in Wiege gelegt

Pfarrer Christoph Grosse nahm nach der Motette "Stimmt Hosianna an" die Verpflichtung des neuen Posaunenchorleiters vor. Mit vielen Vorschusslorbeeren des Bezirksposaunenwarts Jürgen Stengel übernimmt Willy Schneiders Sohn Nico die musikalische Leitung.

"Als Kind hochmusikalischer Eltern", so sagte Nico Schneider, sei ihm die Musik mit in die Wiege gelegt worden, und Stengel berichtete von der vorbildlichen Vorbereitung, die Nico Schneider als Mitarbeiter von Bläserfreizeiten immer mitgebracht habe.

Der 29-jährige Schneider nutzte die Gelegenheit, die vielen anwesenden ehemaligen Bläser zu motivieren, doch mal wieder mitzuspielen.

Mit einer "Dankmusik", einer Komposition von Friedrich Veil mit Motiven von Abbas "Thank you for the music" wurde der Dirigentenstabwechsel vollzogen.

Beim anschließenden Fest in der Truchtelfinger Festhalle gab es am Nachmittag noch viele Begegnungen ehemaliger und aktueller Bläser.