Albstadt Immer aufwärts auf den Stufen des Lebens

Albstadt-Laufen. Ein Kurs von den "Stufen des Lebens" beginnt am Freitag, 19. Oktober, in Laufen. Die evangelische Kirchengemeinde Laufen, Lautlingen und Margrethausen lädt ab 19.30 Uhr zum ersten Abend ins evangelische Gemeindehaus ein. "Unter dem Motto ›Farbe kommt in dein Leben‹ erfahren und erleben die Teilnehmer an insgesamt vier Abenden, wie Jesus unterschiedlichen Menschen begegnete, so dass neues Licht ins Leben hinein scheint, neue Farben hervorbrechen und das Leben bunter wird", sagt Pfarrer Thilo Hess.