Albstadt Im Zweifel für den Angeklagten

Albstadt-Ebingen. Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, er habe im vergangenen Sommer vor einer Sechsjährigen aus der Nachbarschaft sein Glied entblößt und das Kind aufgefordert, es anzufassen. Der Mann bestritt diese Vorwürfe und behauptete stattdessen, das Mädchen habe ihm seinerseits – "jetzt spielen wir ein Spiel!" – die Hose heruntergezogen. Misslicherweise eine kurze Sporthose mit Innenslip, und daher habe er plötzlich nichts mehr angehabt.

Einen im Herbst ergangenen Strafbefehl hatte er zurückgewiesen, und so war es zur Verhandlung gekommen.

In dieser kam letztlich alles darauf an, wie die gerichtliche Gutachterin, die sich im Januar mit der Sechsjährigen unterhalten hatte, deren Aussage einschätzte. Die Fachfrau war skeptisch: Letztlich habe das Kind seiner Mutter nach der Begegnung mit dem erwachsenen Mann lediglich zu verstehen gegeben, dass es ihn ohne Hose gesehen habe – und zwar gestisch und ohne Worte. Wie es kam, dass er keine Hose anhatte, das habe das Mädchen nicht gesagt; spätere Angaben bei der Polizei, der Mann habe sie aufgefordert, sein Glied zu berühren und ihn in den Keller zu begleiten, habe es ihr, der Gutachterin, gegenüber nicht mehr bestätigen wollen. Überhaupt habe es sehr wenig gesagt, zu wenig für einen hieb- und stichfesten Tatvorwurf.