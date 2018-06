Albstadt Im Lebensraum gefährdeter Arten

Bei der zweieinhalbstündigen Exkursion durch das Naturschutzgebiet "Eselmühle" lernen die Teilnehmer zusammen mit Dieter Haas von der Nabu-Gruppe Albstadt die Vögel, Insekten und Säugetiere dieses Gebietes kennen. Auch die Pflanzen der gerade reich blühenden Wiesen sind von besonderer Bedeutung. Vor ein paar Jahren hat sich dort der Biber angesiedelt und arbeitet daran, das Gebiet als Lebensraum zu verändern. Ein weiterer Gesichtspunkt der Exkursion ist die künftige positive oder negative Entwicklung des Naturschutzgebietes durch den weiteren Eingriff des Menschen. Wer Interesse hat, kann direkt anschließend mit Dieter Haas zum Schutzgebiet an den Krauchenwieser Baggerseen weiterziehen. Dort befindet sich ein vergleichbares Biotop, in dem jedoch eine naturnahe Beweidung durch Wildgänse und große Weidetiere in geringer Dichte existiert und dadurch einen völlig anderen Stellenwert in der biologischen Vielfalt hat. Dort liegt der Schwerpunkt der Beobachtungen bei den seltenen und gefährdeten Vogelarten.

Eine ausführliche Nachbetrachtung mit möglichen Entwicklungsmöglichkeiten zusammen mit Dieter Haas ist beim Nabu-Stammtisch am 27. Juni geplant. Für die Exkursion wird gutes Schuhwerk empfohlen, ebenso ein Fernglas, falls vorhanden.

Treffpunkt am Sonntag, 10. Juni, um 8 Uhr ist der Parkplatz des ehemaligen Linder­hofes gegenüber der Eselsmühle. Anmeldungen und Infos bei Dieter Haas, Telefon 07432/30 21.