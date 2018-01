Albstadt Im Doppel noch besser als sonst

Mit ihren mehrstimmigen Chorsätzen begeisterten die neun Sänger des A-Cappella-Ensembles die Besucher. Zu ihren Liedern gehörten "Das Morgenrot", "Die Himmel rühmen" und "Uns ist geboren ein Kindelein". Der Beatles-Hit "Let it be", "Only You" von den Flying Pickets sowie "Freiheit" von Marius Müller Westernhagen folgten, und auch der Männergesangverein überzeugte. Zu dessen Programm gehören neben sakralen Liedern auch weltliche wie "Schwinge dich auf, mein Lied", "Der Bajazzo" und "Abendfrieden". Die Konzertbesucher belohnten die Auftritte mit langem anerkennendem Applaus. Alle Sänger dankten als Zugabe mit dem irischen Segenswunsch "Möge die Straße uns zusammenführen" und sangen mit dem Publikum gemeinsam "O du fröhliche".