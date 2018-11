Albstadt Im Austausch mit Tel Aviv

Albstadt/Sigmaringen. Auch Holger Morgenstern, Dekan der Informatikfakultät, hat das IDC bereits besucht. Für ihn ist die Zusammenarbeit mit der israelischen Universität besonders wichtig, da diese ebenfalls im Bereich der Informatik tätig ist: "Die dortige Terrorismusforschung und das IT-Security-Profil der Fakultät Informatik ergänzen sich ideal", sagt er.

Nun sind auch die ersten beiden IT-Security-Studierenden zu einem Austauschsemester am IDC: Paulina Ruh und Peter Fischer werden bis Ende Februar 2019 in Israel sein und neben Informatikmodulen auch Kurse in "Governance and Politics" und "Terror and Profiling" besuchen. Für ein Austauschsemester in Israel haben sie sich entschieden, weil das Land für seine führende Rolle im Bereich der Cybersicherheit bekannt ist. Dass es dort auch im Winter warm ist, ist ein weiterer Pluspunkt. Außerdem wollen die beiden natürlich ihre Sprachkenntnisse verbessern und neue Leute und Kulturen kennenlernen – das dürfte am IDC mit seiner bunt gemischten Studierendenschaft aus 80 Ländern kein Problem sein.

Professor Morgenstern ist froh darüber, dass das Austauschprogramm jetzt mit Leben gefüllt und auf diese Weise die IT-Sicherheitskompetenz der Hochschule weiter ausgebaut wird: "Ich unterstütze das Programm gerne und bin auf den Austausch und gemeinsame Forschungsprojekte gespannt", sagt er. Auch die Generalkonsulin des Staates Israel, Sandra Simovich, ist von der großen Relevanz des Programms überzeugt: "Austauschprogramme wie dieses sind von enormer Bedeutung für die Pflege der guten Beziehungen zwischen Deutschland und Israel", sagt sie: "Insbesondere für unsere junge Generation müssen wir – neben der immer bedeutungsvollen gemeinsamen Geschichte – eine neue gemeinsame Agenda finden."