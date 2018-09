Albstadt Ihr Lieblingsraum ist das Treppenhaus

Allerdings sollte dieser Fall gar nicht erst eintreten – ihn zu verhindern ist eine der Aufgaben von Selma Layh. Aufmerksam verfolgt sie, welche Temperatur und Luftfeuchtigkeit die Klimastationen in den verschiedenen Räumen des Kunstmuseums anzeigen. Ideal sind 20 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Handcreme ist für sie total tabu

Selma Layh ist die Frau für das Handwerkliche im Museum. Nach ihrem Abitur 2003 am Gymnasium Ebingen – Leistungskurse waren Kunst und Englisch – ließ sie sich in der Werkstatt für Buch- und Papierrestaurierung in Römerstein zur Buchbinderin ausbilden. Darauf arbeitete sie in der Druckindustrie, aber auch branchenfremd in der Pflege, und absolvierte eine weitere Ausbildung zur Kosmetikerin.

Bei der Arbeit mit wertvollen Kunstwerken ist äußerste Vorsicht geboten. Handcreme ist tabu – sie würde Fettflecken hinterlassen. Museumstechniker haben also immer trockene Hände? "Ja, könnte man so sagen", bestätigt Layh schmunzelnd. Ihren Kosmetikbeutel hat sie längst zum Werkzeuggürtel umfunktioniert. Make-up, Pinsel, Lippenstift und Nagelfeile mussten Meterstab, Zange und Hammer weichen – gängiges Werkzeug beim Aufbau von Ausstellungen, einer anderen wichtigen Aufgabe der Museumstechnikerin. Vor einer Vernissage verbringt Selma Layh viel Zeit auf der Leiter – wie hoch die Bilder am Ende platziert werden, hängt von ihrer Größe und von der Raumhöhe ab. Gelegentlich muss sie hoch hinaus: "Dazu muss man schwindelfrei sein", sagt sie im Scherz.

Privat betätigt sich die 35-Jährige selbst gerne künstlerisch, malt, fotografiert und modelliert. Hat sie einen Lieblingsraum im Kunstmuseum? Nein – oder doch? Das Treppenhaus hat es ihr angetan, genauer: die alte Holztreppe die sich hochwindet und bei jedem Schritt knarrt und ächzt. Warum sie die Treppe so mag? Das weiß sie selbst nicht genau.