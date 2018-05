Albstadt "Ich wollte hier doch etwas reißen"

Albstadt-Tailfingen. Der Regen war der große Gleichmacher am Samstag im Bullentäle: Egal, ob sich die Mountainbiker nun bei den Deutschen Meisterschaften der Ärzte und Apotheker, beim Gravel-Race, Generationsrennen oder der Gonso-Classic in den Sattel schwangen, ob sie zur Elite- oder Hobbyklasse zählten, ob sie eine oder zwei der 23 Kilometer langen Schlaufen absolvierten – am Ende starrten alle vor Dreck.

Gegen 13 Uhr öffnete der Himmel seine Schleusen, was zunächst die U 23-Weltcupfahrer schmerzlich zu spüren bekamen. Der ohnehin anspruchsvolle Kurs wurde unberechenbar, Stürze blieben auf der glitschigen Strecke nicht aus. Mehrere deutsche Nachwuchshoffnungen mussten ihre Träume begraben, und nicht besser ging es hochdekorierten Altersgenossen aus anderen Ländern.

So wurde beispielsweise der Junioren-Vizeweltmeister Joel Roth vom Head Pro-Team bereits in der Einführungsrunde in eine Massenkarambolage verwickelt. Der Lenker brach, die Schaltung wurde vom Rahmen gerissen. Er selbst kam mit ein paar Schürfwunden am Oberschenkel davon, die er vom örtlichen Roten Kreuz behandeln ließ. "Ich bin richtig sauer. Denn ich fühle mich fit und wollte hier etwas reißen", zürnte der 23-jährige Schweizer, der nun nächste Woche im tschechischen Nove Mesto die Scharte auswetzen will.