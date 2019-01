Albstadt "Ich möchte mehr Zeit für mich und meine Familie haben"

Albstadt-Pfeffingen. "Klong, klong, klong", klingeln die kleinen Kuhglöckchen über dem Eingang, wenn man Jutta Diebolds Blumenladen betritt. Die alte Scheune, die zusammen mit dem Carport und dem kleinen mit Plexiglas verkleideten Holzverschlag vor der Tür in den vergangenen 16 Jahren die Verkaufsfläche der "Dorfblüte" darstellt, steht voller Keramikfiguren, bunter Blumentöpfe, großer und kleiner Kerzen sowie anderen Deko-Artikel. Eine zum Wandregal umgebaute Heudeichsel sowie eine Heuleiter und ein kleiner Kuh-Fensterladen erinnern daran, dass die Scheune vor vielen Jahren mal für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wurde. "Das ist aber schon eine ganze Weile her", weiß Jutta Diebold – die Scheune gehört zu dem alten Bauernhaus ihrer Schwiegereltern. "Ich war schon immer eine Liebhaberin alter Sachen und deshalb dachte ich, wieso nicht die tolle Scheune als Verkaufsraum nutzen, wenn sie sowieso leer steht." 16 Jahre ist das her, ein siebzehntes wird es nicht geben – Jutta Diebold hört auf.