Albstadt "I Hau die Arsch gar it kennt"

Albstadt-Ebingen. "Wir machen heute ein Experiment", erklärt Dodokay vor der großen Leinwand im Capitol Filmpalast. Mit seinem neuen Bühnenprogramm "Genau mein Ding" tourt er und kommt zum ersten Mal auch in die Kinos Böblingen, Hechingen und Albstadt. Bei einer Premiere? Da traut sich der Kultcomedian, einige neue Sachen auszuprobieren, und schon nach kürzester Zeit schütteln sich alle im voll besetzten Kinosaal vor Lachen.

Dodokay erzählt aus seiner Vergangenheit und wie er zu diesem Namen kam. Außerdem gesteht er, dass Schwäbisch früher überhaupt nicht sein Dialekt war. Seine Nachbarin, Frau Metzger, eine betagte Frau im besten Alter, habe ihn als Kind geprägt. Und als sie sich mal in der Stadt begegneten, fiel erstmals der Satz, der eine Art Markenzeichen Dodokays geworden ist: "I hau die Arsch gar it kennt". Eigentlich meint er ja "erst" und will gar niemanden beleidigen. Aber wenn sich’s halt so anhört!

Als Dodokay begann, Videos auf Schwäbisch zu synchronisieren und sie auf Youtube zu verbreiten, ging es schnell bergauf. Live führt er dem Albstädter Publikum vor, wie er spontan synchroniert, und stellt fest: "Egal, was man synchronisiert: auf Schwäbisch wird es immer lustig." Außerdem zeigt er eine Folge seiner bekannten Reihe "SV 49", für die er Bundestagsdebatten mit schwäbischem Text synchronisiert – und führt auch das live vor. Fritz Kuhn, der beim "SV49" der größte Fan des Orgelspielers ist, hat Dodokay sogar schon persönlich getroffen, wie er erzählt: Kuhn kam auf ihn zu und sagte Hallo. Dodokay stellte sich vor: "Ich bin Dodokay". Und Kuhn darauf: "Und ich der Orgelspieler".