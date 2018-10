Albstadt Hui Buh lässt seine Ketten klirren

Das Theater auf Tour hat sich bei seinem neuen Stück Motiven von Eberhard Alexander-Burgh angenommen. Die liebenswerten Geschichten um Freundschaft und Zusammenhalt funktionieren auch heute, das demonstrierte das Ensemble mit viel Hingabe und Leidenschaft. Denn die Kinder im Thalia fieberten vom ersten Moment an mit dem tollpatschigen Hui Buh und seiner pfiffigen Hexenfreundin Hedda.

Zuviel Grusel kam trotz so vieler Gespenster nicht auf: Die Darmstädter Theaterprofis hatten genau im Blick, was Kinder ab vier Jahren spaßig finden und was nicht. Alles in allem also ein überaus gelungener Ausflug in die Welt von Fantasie, mit Konfettiraketen, misslungenen Hex-Versuchen und Kettenklappern. Schön war, dass das Ensemble offenkundig genauso viel Spaß hatte wie sein ausgelassenes Tailfinger Publikum. Besonders witzig: Die Umbaupausen gingen nicht hinter geschlossenen Vorhängen über die Bühne. Im sanften Halbdunkel wurden Kulissen gewendet, umgebaut, Kisten herein- und herausgetragen. Das alles geschah blitzschnell und versiert, gekonnt überbrückt von Schauspielern, die zwischen den Stuhlreihen Fangen spielten oder sich mit den Kindern unterhielten. Denn die Akteure gingen immer wieder in Interaktion mit ihren jungen Zuschauern. In einer digitalen Welt, die ständig alles bereithält, ist ein Nachmittag mit dem Theater auf Tour ein wohltuender Ausflug.