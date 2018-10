Albstadt Hüftschwung, Hund und Hilfe

Albstadt. Wie jedes Jahr findet der Zumba-Marathon der Initiative "Dance for Charity" in Albstadt statt. Am Samstag, 20. Oktober, wird in der Turn- und Festhalle Truchtelfingen wieder für den guten Zweck geschwitzt: Fitnesstrainerin Marion Merkler tritt mit ihrem ehrenamtlichen Team aus Instructors, Helferinnen und Sponsoren ein weiteres Mal an, um Spenden für die Straßenhundehilfe zu sammeln.