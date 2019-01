Albstadt Hommage an ein verkanntes Genie

Albstadt-Ebingen. Erst nach vier Zugaben haben die Zuhörer in der voll besetzten Ebinger Festhalle am Neujahrsabend das Stuttgarter Operettenensemble von der Bühne gelassen. Kein Wunder: Die bestens aufgelegten Musiker servierten ihnen einen spritzigen Abend, Moderator Winfried Roesner saß der Schalk im Nacken und Sopranistin Gudrun Kohlruss glänzte mit einem Duettpartner, der eigentlich nur kurzfristig eingesprungen war, sich aber als echter Glücksgriff erwies.

Alexander Yudenkovs glockenklarer, kräftiger Tenor erklang schon bei seinem ersten Solo aus Franz von Suppés "Boccaccio" – "Ich sehe einen jungen Mann" – wie eine Fanfare. Dem Multitalent – Chor- und Solosänger, Dirigent und Arrangeur – hört man nicht an, dass er vor 29 Jahren aus Russland kam, so perfekt und prägnant artikuliert er die Libretti der Werke Franz von Suppés, der vor 200 Jahren geboren wurde, zu Lebzeiten nicht allzu erfolgreich war, wie Roesner verrät, und doch grandios komponiert hat. Perlen seiner Operetten "Die schöne Galathée", "Dichter und Bauer", "Banditenstreiche" und "Leichte Kavallerie" servieren die Künstler wie prickelnden Champagner beim ersten kulturellen Höhepunkt des jungen Jahres, zu dem Oberbürgermeister Klaus Konzelmann die Zuhörer mit Worten Goethes begrüßte.

Suppés selten gehörte Kompositionen geben den Musikern Gelegenheit, ihrer ganze Klasse auszuspielen. Besonders viel zu tun hat diesmal Regine Friederich, die mit kurzen Soli beweist, welch ein herrliches Instrument so ein Cello ist. Michael Wille und Meike Brandenbusch an den Violinen ziehen spitzig immer wieder das Tempo an, Manfred Lindner an der Klarinette und Andreas Vogel an der Oboe brillieren mit tänzerischen Tönen, während Hans-Peter Fink seine Flöte jubilieren lässt und Udo Königs mit tiefen Basstönen dafür sorgt, dass die Pferde nicht durchgehen beim feurigen Ritt in der Ouvertüre zur "schönen Galathée". Andreas Kersten sorgt am Klavier indes leichthändig für Raffinesse – es ist ein Gesamtkunstwerk, wie sich die Musiker die Bälle zuspielen und mal im einen, mal im anderen Register perfekt temporierte Ausrufezeichen setzen.