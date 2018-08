Albstadt Hohe Pokal-Hürde für den FC 07

Weil das Spielfeld nicht flutlichtausgestattet ist, muss die Paarung bereits um 17.15 Uhr angepfiffen werden. Diese frühe Anstoßzeit bereitet FC 07-Coach Alexander Eberhart zusätzliches Kopfzerbrechen: "Wir müssen dadurch auf einige Spieler verzichten die beruflich verhindert sind. Trotz des verkleinerten Kaders ist unser Ziel dennoch die vierte Pokalrunde zu erreichen."

Dass der SSV Ehingen-Süd nicht als "Lieblingsgegner" des FC 07 zu bezeichnen ist, verdeutlicht die negative Ergebnis-Bilanz: Dreimal trafen beide Mannschaften in zwei Punktspielen und einer Pokal-Paarung bisher aufeinander, alle Begegnungen gewann der SSV. Die Kirchbierlinger haben im Gegensatz zu Albstadt, das seine beiden ersten Spieler verlor, einen perfekten Start hingelegt: Mit sechs Punkten aus den Heimspielen gegen den FC Wangen (3:1) und die TSG Tübingen (3:2) verbuchte Ehingen-Süd die maximale Ausbeute. Der SSV war auch in der WFV-Pokalrunde erfolgreich. Nach einem 10:0-Auswärtssieg bei Landesligist SV Dotternhausen wurde auch der FC Wangen II mit 6:0 abgefertigt. Albstadt zog mit Siegen bei den Landesligisten SV Ochsenhausen (3:1) und TSV Straßberg (2:1) in die dritte Runde ein. Nun geht es für die beiden Konkurrenten darum, in die nächste Pokalrunde einzuziehen.

"Der FC 07 Albstadt ist eine Hausnummer in der Verbandsliga. Der Pokal bietet aber für uns die Gelegenheit den zurückgekehrten Urlaubern Einsatzzeiten zu gewähren. Gegen Albstadt kann sich der eine oder andere beweisen", zeigt sich SSV-Trainer Michael Bochtler optimistisch. Nach dem Liga-Fehlstart will Albstadt im Pokal für positive Schlagzeilen sorgen. "Der SSV wird nach seinen Auftaktsiegen selbstbewusst in die Partie gehen. Wir dagegen werden wir mit einer etwas defensiveren Marschroute die Aufgabe angehen. Aber wir wollen trotz aller personellen Probleme alles versuchen um in die vierte Pokalrunde zu kommen", sagt Trainer Eberhart. Interessierte FC 07-Anhänger können am Mittwoch im Mannschaftsbus nach Kirchbierlingen mitreisen. Abfahrt ist um 14.15 Uhr an der Haltestelle beim Ebinger Albstadion.