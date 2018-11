Albstadt Hoffnungsvoller Anfang

Am Samstag stand eine Schülergruppe aus verschiedenen Schulen in der Ebinger Innenstadt und protestierte gegen die AfD, die wenige Meter weiter einen Infostand aufgebaut hatte. Man erfuhr leider erst auf Nachfrage, wer sie sind und was sie wollen. Nach ihren Angaben sollte es ein "stiller Protest" sein, daher waren weder Fahnen noch Transparente zu sehen. Lediglich beschriftete Kartons mit entlarvenden Zitaten von AfD-Politikern und einige mit pfiffigen eigenen Slogans. Teilnehmen dürfe jeder – aber bitte keine Fahnen oder Symbole von Parteien.