Albstadt "Hört ihr, wie die Engel singen"

Im zweiten von drei Blöcken wurde es dann richtig weihnachtlich. Die Band entführte die Zuhörer in eine andere Welt, in ein "Winterwonderland" mit Leas Gesang und dem leisen Triangelspiel von Erik Faude. Alles, was sich die Studentin zu Weihnachten wünscht, "is you!", wie sie mit Mariah Careys berühmtem Hit kraftvoll und mit viel Gefühl betonte.

Manch einer mochte sich fragen, ob Lea französische Wurzeln hat, denn auch bei Liedern wie "Dernier danse" von "Indila" artikulierte sie perfekt. Weil in der Weihnachtszeit auch das Nachdenken dazu gehört, waren im mehrstündigen Programm der Band auch Lieder von Gregor Meyle, Roger Cicero und Sarah Connor dabei. Egal in welcher Tonhöhe, ob ganz leise oder voller Energie – das Quartett veredelte alle Stücke so, dass sie schöner klangen als die Originale.

Am Ende des fast vierstündigen Programms luden die Vier zum Mitsingen ein: Die Weihnachtsklassiker "Last Christmas", "Feliz Navidad" und ein sanftes Nachtlied für Nachtschwärmer – "True Colors" von Cindy Lauper klang aus Leas Mund wie eine warme Dusche für den Gehörgang – krönten das Konzert und alle Zuhörer beteiligten sich kraftvoll am Refrain.

"Let It Snow" – lass’ es schneien – bleibt an diesem verregneten Abend ein unerfüllter Wunsch

Mit "Happy Xmas (War Is Over)" verabschiedete sich die Band von der Bühne: nach einem weihnachtlichen Abend, der zum Nachdenken anregte, bei dem man neue Leute kennenlernen und einfach die Seele baumeln lassen konnte. Klar, dass die Zuschauer noch eine Zugabe haben wollten – und "Weitblick" lieferte sein Geschenk sofort aus: "Let It Snow" riss noch einmal alle mit, die bis zum Schluss ausharrten, ehe sie wieder in die verregnete Nacht hinaus mussten: Nur dieser eine Wunsch eben – "lass’ es schneien" – ging nicht in Erfüllung.