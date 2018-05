Albstadt Höchstnote für zwei junge Albstädter

Albstadt. 2600 junge Musiker waren nach Lübeck gekommen, um sich dort den Wertungsrichtern zu stellen; von ihnen errangen 573 erste, 722 zweite und 763 dritte Preise. Zu den 573, die mit der höchsten Auszeichnung bedacht wurden, zählen auch zwei Albstädter: Nina Assadollahniajami, Violine, und Jan Luka Diebold, der sie am Klavier begleitete – die beiden brachten es in der Altersgruppe IV auf hervorragende 24 Punkte. Die beiden sind ein versiertes Team und haben schon öfters Preise in "Jugend musiziert" gewonnen – ein Bundessieg ist aber auch für sie etwas Besonderes.

Pianist Jan Luka Diebold trat indes noch in einem weiteren Wettbewerb in Lübeck an, nämlich gemeinsam mit seiner Schwester Emily Diebold, Violine, in der Altersgruppe III. Die Geschwister errangen 17 Punkte und werden damit in der Kategorie "Teilnahme mit sehr gutem Erfolg" geführt. Damit spielen sie, wie der Gesamtleiter des Wettbewerbs, Edgar Auer, betonte, allemal "in der Bundesliga der Musik".