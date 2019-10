Albstadt Hochschul-Haus wegen Einsturzgefahr evaukuiert

Wir haben mit DRK Einsatzleiter Heiko Lebherz in der Notunterkunft gesprochen.

Gegen 14 Uhr habe Udo Hollauer die Notfallpläne, die für solche Fälle existierten, aktiviert, berichtet Heck, "und ein Rad hat ins andere gegriffen: Rotes Kreuz, Feuerwehr, Polizei, Straßenbehörde – alles läuft richtig gut", lobt er.

Derweil hat Heiko Lebherz, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter und Vorsitzender des Roten Kreuzes Zollernalbkreis, draußen die Studierenden um sich versammelt und erklärt ihnen ruhig und mit einfachen Worten – einige kommen aus dem Ausland –, was nun passieren wird: In der Kreissporthalle könnten alle, die keine Unterkunft bei Freunden oder Verwandten finden, die Nacht verbringen. Von der Kleidung bis zur Zahnbürste könne das DRK mit dem Nötigsten aushelfen. Rund 50 DRK-Helfer bauen parallel dazu Feldbetten und die Gulaschkanone in der nahen Sporthalle auf, wo sich am Abend rund 35 Bewohner einfinden. Und am nächsten Tag? Da werde man weiter sehen, so Lebherz. Klar ist bereits zu diesem Zeitpunkt, dass es eine bis zwei Wochen dauern kann, bis alle wieder in ihre Appartements können.

"Wir sind parallel daran, so schnell wie möglich bauliche Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen", sagt Zettler und spricht vom Einbau schwerer Stahlträger. Am Donnerstag will er außerdem bei den Studierendenwerken nachfragen, welche Unterkunfts-Kapazitäten in Albstädter Studentenwohnheimen sie aktuell frei haben.

Auch die Stadt trage hier Verantwortung, erklärt Klaus Konzelmann. "Wir versuchen, Leute unterzubringen. Für 40 bis 50 haben wir Möglichkeiten."

Oberste Priorität für Zettler, Heck und die Vertreter der Stadt hat freilich zuallererst die Absicherung: Während im frisch sanierten und erweiterten nördlichsten Teil des Gebäudekomplexes, zur Unteren Vorstadt hin, Studierende – weit genug weg vom gefährdeten Bereich – einer Vorlesung lauschen, muss rund um die schadhafte Wand, die sich in einem mittleren Trakt befindet, alles so abgesichert werden, dass wirklich niemandem etwas passieren kann.

Auch Verkehrsteilnehmern draußen nicht. Deshalb sperren Vertreter der Straßenverkehrsbehörde und des Betriebsamts der Stadt die Straßen und Gehwege rund um das Gebäude teilweise ab, zumal ein Einsturz eine Kettenreaktion auslösen könnte, wie Zettler sagt. Das Haus selbst wird polizeilich versiegelt.

Den Einsatzkräften von Stadt, Feuerwehr, DRK und Polizei stellen Zettler und Heck ein hervorragendes Zeugnis aus: "Das Krisenmanagement läuft hier wirklich sehr gut!"