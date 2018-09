Albstadt Hinaus zu den Menschen

Albstadt. Im ersten Jahr nach der Fusion mussten die Albstädter Methodisten erst einmal zueinander zu finden, eine Sitzordnung schaffen, in der nicht die Ebinger und Tailfinger unter sich blieben, und die durch die Fusion entstandenen Strukturen mit Leben erfüllen. Man war zwangsläufig vor allem mit sich selbst beschäftigt, was sich nicht vermeiden ließ, aber kein Dauerzustand sein konnte: Sich selbst genug sein ist eben nicht genug, wenn man sein Christsein ernst nimmt. Aus diesem Grund beschlossen Pastor Walther Seiler und seine Gemeindeglieder, nach gelungener Integration den Blick nach außen zu richten und den Weg "zu den Menschen" – zumal denen außerhalb der Gemeinde – zu suchen. Ein Jahr später können sie drei durchaus erfolgreiche Projekte vorweisen – erfolgreich, weil sie Menschen in ganz spezifischen Situation erreichen.

Projekt eins: das Friedhofscafé. Einmal im Monat bauen die Aktivisten um Waltraud Bizer entweder auf dem Ebinger Friedhof oder auf dem Tailfinger Friedhof Markenhalde ihren Zeltpavillon, einige runde Tische samt Stühlen und ein, zwei Bierbankgarnituren auf. Auf letzteren werden Kaffee, Kuchen und Flachswickel, die Profi Gerhard Baumann selbst gebacken hat, platziert, und dann können die Gäste kommen.

Sie kommen tatsächlich – mal einer, mal mehrere. Sie trinken Kaffee, essen Kuchen und unterhalten sich mit ihren Gastgebern – außer Waltraud Bizer sind noch vier weitere Gemeindeglieder mit von der Partie – über dieses und jenes, übers Wetter, über Sport oder Politik. Und nicht selten auch über das Sterben, den Tod, das Jenseits – gibt es denn eines? – , die Trauer und den Glauben. Manche sind "Laufkundschaft", andere kommen eigens wegen des Friedhofscafés und bringen bereits vorbereitete Fragen mit. Nicht, dass es immer Antworten gäbe – aber manchmal tut schon das Reden gut.