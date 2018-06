Albstadt Himmlische Botschaft

Albstadt-Ebingen. Zwölf Bilder von Frau Dorota Petrow zum Thema "Engelscharen – zwischen Himmel und Erde" sind ab Freitag, 8. Juni, in der katholischen Kirche St. Hedwig zu sehen. Dorota Petrow kommt zur Vernissage am Freitag ab 19.15 Uhr in den Gemeindesaal und stellt ihre Bilder vor. "Die religiöse Bedeutung der Erzengel, die Symbolik und die Attribute für einen jeden Erzengel standen für mich im Mittelpunkt und sollen den Betrachter zum Nachdenken anregen und ihm Kraft schenken", sagt die Künstlerin. "Es ist mir in meinem Schaffen immer ein großes Anliegen, etwas Beständiges und Einmaliges mit besonderer, unverwechselbarer Ausstrahlung zu schaffen. Etwas, das dem Betrachter einen unendlichen Spielraum lässt, eine Einladung an die Fantasie. Träume, Sehnsüchte, Hoffnung und Trost – mögen die Engel durch diese Darstellung die Menschen auf ihrem Weg durch das Jahr begleiten." Alle Interessierten sind willkommen.