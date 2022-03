2 "Überwältigt" von der Resonanz potenzieller Helfer waren Oberbürgermeister Klaus Konzelmann (rechts) und Bürgermeister Steve Mall. Foto: Eyrich

Riesig ist offenbar das Bedürfnis der Albstädter, Menschen zu helfen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, und riesig war auch der Andrang beim Infoabend. Am Ende: Keine Frage mehr offen.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - "Überwältigt" waren sowohl Oberbürgermeister Klaus Konzelmann als auch Bürgermeister Steve Mall und Markus Münch, Leiter des Amtes für Familie, Bildung, Sport und Soziales, beim Anblick der vielen, die Geflüchteten aus der Ukraine helfen wollen. Irgendwie.

Ukrainische Schüler an sechs Schulen

Um dieses Wie ging es am Infoabend in der Festhalle, den Münchs Amt sowie das Kinder- und Jugendbüro organisiert hatten, um die Fragen potenzieller Helfer zu beantworten – zu einem Zeitpunkt, da 150 ukrainische Flüchtlinge in Albstadt sind. Dass die Betreuung der Kinder in Kitas und Schulen höchste Priorität habe, betonte Münch, dessen Team bereits zusammen mit der geschäftsführenden Schulleiterin Bärbel Göttling-Lebherz und dem Staatlichen Schulamt Angebote schafft. An sechs Schulen – Kirchgraben-, Luther-, Schiller- und Eyachquell-Grundschule sowie Hohenberg- und Walther-Groz-Schule – werden Klassen für Ukrainer eingerichtet und dafür Lehrkräfte – auch pensionierte – gesucht. Hilfe wird zudem in der Schulsozialarbeit gebraucht, und Kenntnisse der ukrainischen Sprache sind höchst willkommen, aber keine Grundvoraussetzung.

Alltagshilfe ist gefragt

Für Kindergartenkinder sind zwei Spielgruppen in der Schule an der Sommerhalde in Truchtelfingen geplant. Laut Münch sind bisher die meisten Ukrainer privat untergekommen. Doch nun brauchen sie Alltagshilfe bei Behördengängen, Arztbesuchen und Ähnlichem. Auch Menschen, die mit ihnen Freizeit gestalten, sind willkommen. Bei all dem arbeitet die Stadt eng mit dem Landkreis, den Kirchen, der Caritas, der Diakonie und freien Trägern für soziale Hilfe zusammen.

TSV Ebingen stiftet eine Idee

Vorsitzender Hartmut Rall und der TSV Ebingen wollen zusammen mit anderen Vereinen Sport- und Freizeitangebote für die Ukrainer organisieren und arbeiten an einem Info-Faltblatt. Er appellierte an Gleichgesinnte, sich zu melden. "Wir sammeln Sportartikel, wollen Fahrdienste organisieren", sagte Rall. Herbert Mayer, Psychologe im Brotberuf, regte an, gemeinsame Projekte mit ukrainischen und russischen Kindern zu organisieren.

Heider: Schon ukrainische Grundschüler sprechen Englisch

Für Sprachkurse hat Münch sich schon mit der Volkshochschule kurzgeschlossen, doch wie Manuela Heider berichtete, sprechen schon Kinder ab dem Grundschulalter Englisch. Das tat auch eine Ukrainerin, die mit ihrem Mann gekommen war und von einer Kooperation mit der Albstädter Firma Telenorma berichtete, um Ukrainern zu Arbeit zu verhelfen. Sie bat darum, dass Job-Anbieter sich bei ihr melden, und kündigte eine Internetseite an, wo jeder mit jeder Qualifikation Arbeit vermittelt bekomme.

Arbeitskreis Asyl: Auch an die Helfer denken

Pfarrer Markus Gneiting vom Arbeitskreis Asyl appellierte an Münch, auch die Betreuung der Ehrenamtlichen nicht zu vergessen – Wertschätzung halte sie bei der Stange.

Die wichtigsten Fragen klärten Münch und sein Team im Dialog mit den Besuchern:

Sind ehrenamtliche Helfer versichert?

Ja, wenn sie über die Stadt agieren. Sie selbst genießen Versicherungsschutz, und die Haftpflichtversicherung der Stadt greift, wenn einem ihrer Schützlinge etwas zustößt.

Müssen Helfer Qualifikationen nachweisen?

Nicht zwingend. Für einen Einsatz als Lehrkraft oder in der Kita sei es "schön", so Münch, aber auch "ein großes Herz und eine ruhige Hand" seien wichtig.

Wie sind Geflüchtete ver- und abgesichert?

Ab ihrer Registrierung sind sie krankenversichert, haben Anspruch auf finanzielle Unterstützung und sind, wenn sie Vereinssport treiben, über den Württembergischen Landessportbund versichert. Außerdem dürfen sie im Naldo-Bereich kostenlos den ÖPNV nutzen und arbeiten.

Wie läuft die Registrierung?

Flüchtlinge, die in Albstadt unterkommen, melden sich im Einwohnermeldeamt an – nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 07431/160-2222.

Gibt es eine zentrale Anlaufstelle?

Noch nicht. Wer helfen will oder Unterstützung bei der Hilfe für Geflüchtete braucht, kann sich an die Stadt, das Landratsamt, die Caritas oder die Diakonie wenden. Auch der Arbeitskreis Asyl hilft – Ansprechpartner ist Pfarrer Markus Gneiting in Pfeffingen.

Was tun Anbieter von Wohnraum?

Wer Wohnraum anbieten kann, wendet sich an die Stadt oder den Zollernalbkreis. Auf der Internetseite der Stadt www.albstadt.de werden auf der Startseite unter "Hilfe für ukrainische Flüchtlinge" alle wichtigen Ansprechpartner und Informationen im Detail aufgelistet.