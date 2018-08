Albstadt-Truchtelfingen. Mitmenschen aus Truchtelfingen gratis, bedingungslos und ganz unkompliziert unter die Arme greifen –­ das will die Aktion Gratishilfe, die von Samstag, 22., bis Samstag, 29. September, bereits in die vierte Runde startet. Die Süddeutsche Gemeinschaft Truchtelfingen veranstaltet die Aktion und wird dabei in diesem Jahr von der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde unterstützt. Bei der Aktion Gratishilfe geht es darum, Mitmenschen etwas Gutes zu tun – über Gemeindemauern und Konfessionen hinaus. Wer die Hilfe in Anspruch nehmen will, kann sich ab dem 12. September werktags von 10 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr an das Koordinationsbüro unter der Rufnummer 07432/1 23 03 wenden.