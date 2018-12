Albstadt Hilfe für Kinder getrennter Eltern

Wenn Eltern sich trennen oder scheiden lassen, verändert das die Lebenssituation des Nachwuchses. Gefühle wie Wut, Trauer, Scham oder Angst, einen Elternteil für immer zu verlieren oder an der Trennung mit schuld zu sein, verwirren und belasten die Kinder. Durch Spiele, Malen, Geschichten und Übungen sollen sie in dieser schwierigen Zeit gestärkt sowie bei der Bewältigung und Verarbeitung der veränderten Lebenssituation unterstützt werden.

Die Kindergruppe startet am 9. Januar und findet wöchentlich an insgesamt acht Mittwochnachmittagen von 16 bis 17.30 Uhr in der Beratungsstelle in Albstadt, Friedrichstraße 41 in Ebingen, statt. Die Eltern werden durch ein Vorgespräch in das Programm miteinbezogen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung ist erforderlich bis 4. Januar unter der Telefonnummer 07431/80 00-12 55 oder per E-Mail unter beratungsstelle.albstadt@ zollernalbkreis.de.