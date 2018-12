Albstadt Hilf- und ratlos

Die für 2018 geplanten Belagserneuerungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Lautlingen werden auf 2021 verschoben. Dafür hat das Regierungspräsidium triftige Gründe: Es möchte verschiedenste Sanierungsmaßnahmen an der B 463 – im Tunnel und an einer Brücke in Laufen – bündeln und auf diese Weise vermeiden, dass innerhalb der kurzen Zeit von vier Jahren, nämlich von 2018 bis 2021, der Verkehr zweimal hintereinander umgeleitet werden muss.