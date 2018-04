Albstadt Highlight wird zum "Wechselbad der Gefühle"

Beim Kehrlenkerstand, einer Übung, die Mayer seit Jahren fährt und deshalb normalerweise problemlos über die Bühne bringt, musste er kämpfen. "Er hat mit den Armen gerudert, gemacht und getan, damit er noch an Fahrstrecke gewinnt", sagt Maute, "er wollte unbedingt oben bleiben, das hat man gemerkt." Für ihn am Seitenrand sei es "ein Wechselbad der Gefühle" gewesen, "aber David hat das toll gelöst und sich belohnt. Es war hauchdünn, er lag gerade einmal 0,24 Punkte vor dem Viertplatzierten. Aber er hat es verdient", so Maute. Es reichte für den Bronzerang. Damit hat sich Mayer für seine gesamte Saison belohnt. "Er hat einen Riesenschritt gemacht und sich zur dritten Kraft in Deutschland im Junioren-Bereich gemausert", lobt Maute.

Ordentlich lief es auch für einen weiteren seiner Schützlinge: Philipp-Thies Rapp landete mit 131,73 Punkten auf Rang acht. "Er ist sehr konzentriert gefahren und hat vor allem die eigentlichen Schwierigkeiten in seinem Programm sehr gut gemeistert", sagt Maute. Ein Fehler war Rapp allerdings unterlaufen: "Als er nach einer Übung den Fuß zurück nehmen wollte, ist er am Pedal vorbeigerutscht", erklärt sein Coach. Das sei allerdings etwas, was einfach mal passieren kann, "da muss man gar nicht drüber diskutieren", sagt Maute. "Philipp-Thies hat in seinem Junioren-Schnupperjahr gut reingefunden und bewiesen, dass er in den nächsten Jahren, wenn die Älteren nicht mehr dabei sind, ein Wörtchen mitreden möchte."

Sehr gut lief es auch für Jonas Beiter vom RV Trillfingen. Mit 132,48 Punkten landete er auf Rang sieben – und hat sich damit drei Plätze nach vorne gearbeitet. "Er ist toll durchgefahren, ohne großen Stopp", sagt seine Trainerin Renate Beck, "der Gesamteindruck war super, es hätte kaum besser laufen können." Wie im Falle von Philipp-Thies Rapp war es auch für Jonas Beiter das erste Jahr bei den Junioren –­ "und alle, die weiter vorne platziert waren, waren zwei Jahre älter", so Beck, "das zeigt, wie gut die beiden tatsächlich waren."