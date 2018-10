Albstadt Heute lächelt niemand mehr

Stichwort Netzwerk: 613 Veranstaltungen in drei Jahren stehen zu Buch, die Aktivitäten der Technologieakademie, etliche Unternehmensanfragen und -kontakte, Ministerbesuche und nicht zuletzt Förderzusagen in Höhe von 900 000 Euro – 750 000 für die geplante Technologiefabrik und 150 000 Euro für den "Digital Hub". Dritter Posten von Spitzbarths Rechenschaftsberichts war die technologische Bildung. Am Progymnasium Tailfingen, wo die Pioniere der Kooperation zu Hause sind, gibt es mittlerweile eine Schülerfirma, die auf Wunsch und Bestellung dreidimensionale Hausmodellchen druckt; im Nachwuchswettbewerb "Startup BW Young Talents" haben drei junge Albstädter einen zweiten Preis auf Landesebene errungen, und die Zahl der Schüler, denen von und in der Technologiewerkstatt technologische Bildung vermittelt wurde, beträgt mittlerweile 900.

Letzter Punkt: der Ausblick. Spitzbarths Powerpoint-Präsentation begann mit einem Bild aus dem Film "Apollo 13", das drei ratlose Astronauten zeigt: "Houston, wir haben ein Problem!". Das Problem heißt Raumnot: Die Technologiewerkstatt platzt aus allen Nähten, und die anvisierte Lösung, der Bau einer "Technologiefabrik" in unmittelbarer Nachbarschaft, liegt derzeit auf Eis, weil das Gebäude nicht mehr zur Verfügung steht und erst ein neues her muss. Immerhin, so viel ließ Oberbürgermeister Klaus Konzelmann seine Gemeinderäte wissen: "Wir stehen in guten Verhandlungen."