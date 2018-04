Albstadt Herzerkrankungen nehmen zu

Albstadt. Personelle Veränderungen hat die Hauptversammlung der Herzgruppe Albstadt gebracht. Neu in den Ausschuss wurden Irmgard Mak, Irmgard Lebherz, Gabriele Fauler und Alois Nolle gewählt. Neue Kassenprüfer sind Erwin Haas und Walter Maute, da Alois Nolle in den Ausschuss wechselte und Carl-Friedrich Eppler auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist. In der Vereinsführung selbst gab es keine Veränderungen. Über die große Zahl der Teilnehmer freute sich der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Nachtigal-Klärer und berichtete von wachsendem Zulauf zur Herzgruppe, was er auf die zunehmenden Herzerkrankungen zurückführt.