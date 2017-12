Albstadt Herbert Waller nimmt seinen Abschied

Albstadt-Laufen. Jahresbilanz haben die Mitglieder des Arbeitskreises Alb-Guides Zollernalb im Gasthaus Schalksburg in Laufen gezogen. Schriftführerin Sabine Froemel hatte in ihrem Bericht diverse Außenauftritte wie auf der Tourismusmesse CMT und beim Geoparkfest in Sontheim an der Brenz vermerkt – die Alb-Guides bewarben die Wanderregion Zol- lern­alb aber auch bei Heimspielen wie dem Schäferfest in Albstadt.