Albstadt Herausragende Bilder aus 66 Jahren Vereinsgeschichte

Bereits beim Betreten der Ausstellung gibt es eine große Vielfalt der Fotoarbeiten mit sehr unterschiedlichen Motiven zu sehen. Einige Fotofreunde fasziniert es, grafische Elemente abzulichten, andere wiederum zeigen Werke mit naturgetreuen Fotomotiven. So wurden auf den vereinseigenen, selbst angefertigten Schautafeln und an den Wänden rund 100 Fotoarbeiten von elf Fotografen ausgestellt, wobei sich jeder mit sechs Arbeiten beteiligen konnte.

Die musikalische Einstimmung übernahm die junge Albstädterin Lea-Katharina Scherl mit dem Stück "Kreise" des Popsängers Johannes Oerding. Dabei begleitete sie ihr Gesangsstück an der Gitarre und sorgte auch zwischen den Vorträgen für musikalische Umrahmung. Die Begrüßung der zahlreich erschienen Gäste übernahm Oliver Böse, der die kommissarische Leitung der Ebinger Fotofreunde innehat. Sodann erfolgte die Ehrung von Herbert Bieser für hervorragende fotografische Leistungen bei den Bezirksfotomeisterschaften durch den Bezirksvorsitzenden Siegmar Riede.

Danach blickte Böse in einem kurzen Umriss auf die Geschichte des Vereins zurück, der am 25. April 1951 von Fritz Hess und Theo Bösenberg gegründet worden war. Im Rahmen seiner Ausführung kam Böse auf Elmar Frey zu sprechen, der ab dem Jahr 1973 das Amt des Vorsitzenden bekleidete und dieses wie kein anderer 40 Jahre lang innehatte. Überleitend wurde mittels Projektor auf einer Großleinwand die Vereinsgeschichte in Bildern gezeigt und kommentiert.