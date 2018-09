Albstadt Hendrik Dahlhoff legt SPD-Vorsitz in Albstadt nieder

Albstadt/Zollernalbkreis (mak). Außer dem Stadtverbandsvorsitz gibt Dahlhoff auch sein Amt als Beisitzer im Kreisverbandsvorstand und den Delegiertenposten für Landesparteitag der SPD auf. Die Gründe dafür, erklärte er gestern auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, seien beruflicher und privater Natur – Albstadt sei nicht mehr uneingeschränkt sein Lebensmittelpunkt. Gerüchte, wonach es in der Albstädter SPD rumore, relativierte er – Meinungsverschiedenheiten gebe es in jeder Partei und jedem Ortsverband. Hendrik Dahlhoff ist Jahrgang 1994; er stand sieben Jahre lang an der Spitze der Albstädter Jusos und war seit 2016 Stadtverbandsvorsitzender.