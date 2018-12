In der Ebinger Mehlbaumstraße hat am Freitag gegen 19 Uhr ein Heizlüfter ein Regal mit Duschhandtüchern in Brand gesetzt, und zwar just, als die beiden Bewohner, ein Pärchen, gemeinsam unter der Dusche standen. Sie konnten sich aus dem Haus retten und alarmierten die Feuerwehr, die rasch vor Ort war. Atemschutzträger löschten das Feuer, anschließend wurde das Haus druckbelüftet. Auch die Drehleiter war im Einsatz (Bild), da sich der Rolladen des Bades nicht von außen entfernen ließ. Beide Bewohner wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht; die Höhe des Sachschadens stand gestern Abend noch nicht fest. Foto: Nölke