1 So wird Albstadt wohl künftig seine Gäste am Ortseingang begrüßen. Foto: /Montage: Hornberger

Albstadt darf sich vom 1. Januar an ganz offiziell "Hochschulstadt" nennen. Das hat das Stuttgarter Innenministerium am Donnerstag mitgeteilt.















Albstadt - Bisher mussten sich die Albstädter mit dem Namenszusatz "Große Kreisstadt" begnügen – klingt nicht schlecht, macht aber längst nicht so viel her wie "Hochschulstadt". Seit der Änderung der baden-württembergischen Gemeindeordnung am 12. Dezember 2020 haben die Kommunen des Landes die Möglichkeit, durch Namensergänzungen spezielle Eigenheiten und Qualitäten zu betonen und so ihre Identität ins rechte Licht zu rücken – zuvor gab es die Optionen"Bad" oder "Universitätsstadt", aber das war es dann auch schon. Den Albstädtern war diese Option nicht entgangen; im Juli beschloss der Gemeinderat, die Übernahme der Zusatzbezeichnung zu beantragen, und zwar einstimmig, was nicht ganz bedeutungslos ist: Eine Namensergänzung ist aus der Sicht des Landes keine Kleinigkeit, und deshalb bedarf dafür einer Drei-Viertel-Mehrheit im beschlussfassenden Gremium.

Gleich zwei "Donauquellstädte"

Jetzt liegt das Plazet des Landes vor: Gestern hat Innenminister Thomas Strobl in einer Videokonferenz die Genehmigung erteilt, und zwar nicht nur den Albstädtern, sondern noch 22 anderen Städten. Sieben davon firmieren in Zukunft gleichfalls als Hochschulstadt, nämlich Biberach, Geislingen an der Steige, Heidenheim, Mosbach, Riedlingen, Weingarten und, last but not least, Sigmaringen, die Co-Hochschulstadt von Albstadt. Andere Städte führen in Zukunft sehr spezifische und daher exklusive Beinamen; Calw darf sich beispielsweise Hermann-Hesse-Stadt nennen, Donaueschingen und Furtwangen heißen beide (!) Donauquellstadt, Markgröningen ist von nun an auch offiziell Schäferlaufstadt und Weinsberg "Weibertreustadt" – die Kommune verdankt den Namen ihren Frauen, die vor 800 Jahren nach der Eroberung der Stadt ihre Männer huckepack vor den revanchelüsternen Feinden in Sicherheit brachten. Ob sie das heute auch noch täten?

Neue Ortsschilder

In seiner Würdigung der Hochschulstadt Albstadt stellte Minister Strobl fest, der Stadt sei seit der Mitte der 1980er Jahre ein bemerkenswerter Strukturwandel gelungen – "von der textilen Industriestadt zum modernen Bildungs-und Hochschulstandort mit über 1600 Studierenden". Nun darf sie sich die "Hochschulstadt" auf ihre Fahnen schreiben – oder richtiger: auf ihre Ortsschilder: Über 60 sollen nun ausgetauscht werden. Die Kosten liegen bei ungefähr 6000 Euro.