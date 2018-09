Albstadt Heinzelmann gehört zum Inventar

1951 in Ebingen geboren, hat Heinzelmann am 1. September 1968 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Ebingen eG begonnen. "Ich erlaube mir, mich bei Ihnen um die Stelle eines Banklehrlings zu bewerben", lautete der erste Satz in seinem Bewerbungsschreiben. In den 50 Jahren seither hat Heinzelmann viel erreicht, zahlreiche Fachseminare, hauptsächlich zu den Themen Vermögensberatung, Kreditgeschäft und Volks- und Betriebswirtschaft, besucht.

Nach dem Sprung zum Abteilungsleiter wurde Heinzelmann 1997 zum Prokuristen der Bank ernannt. "Wolfgang Heinzelmann ist ein engagierter, zuverlässiger und sehr gewissenhafter Mitarbeiter, der mit der Qualität seiner Arbeit überzeugt", betont Vorstandssprecher Robert Kling und dankte dem Jubilar für seine "stets engagierte und zuverlässige Arbeit zum Wohle der Mitglieder und Kunden der Volksbank Albstadt".

Vorstand und Mitarbeiter der Bank gratulierten Heinzelmann zu seinem seltenen Betriebsjubiläum und dankten ihm für seinen Einsatz.