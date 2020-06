Albstadt/Hechingen Tödliche Messerstecherei: Anwalt fordert Freispruch

Videoaufnahmen zeigen tödliche Messerstiche

Der Arzt berichtetet auch, dass der Mann kein Bedauern darüber gezeigt habe, dass wegen ihm ein Mensch sterben musste. "Er hat ein Defizit an Betroffenheit", sagte er. Vielmehr sehe sich der Angeklagte selbst als jemanden, der hilfsbereit und großzügig sei. Er attestierte dem 42-Jährigen "narzisstische Züge".

Schon einmal wegen Messerstecherei verurteilt

Der Mann hatte in der Vergangenheit, bevor er im Herbst 2019 nach Albstadt kam, als Pizzabäcker im Saarland, auf Teneriffa und in Sachsen gearbeitet. In Bautzen wurde er, nur fünfeinhalb Monate vor der Tat in Ebingen, ebenfalls wegen einer Messerstecherei verurteilt. Er lasse sich nichts gefallen, berichtetet der Psychologe und sprach von "Gewaltverherrlichung".

In jener Nacht, als es zu der tödlichen Auseinandersetzung auf dem Ebinger Spitalhof gekommen sei, habe der Angeklagte einen Blutalkoholwert von 2,5 Promille gehabt. "Aber es gibt auch schwere Alkoholiker, die mit drei Promille Schulbusse mit Kindern chauffieren", sagte der Arzt. Er machte jedoch auch klar: "Hätte er an diesem Abend nur Apfelschorle getrunken, wäre es nicht zu dieser Tat gekommen."

Opfer starb einen Tag später in Krankenhaus

So aber nahm der Streit, der in einer Kneipe begann, auf dem Spitalhof ein tödliches Ende für einen 36-Jährigen. Ein Stich in die Leiste hatte ein große Arterie zerstört, wie die als Sachverständige geladene Rechtsmedizinerin erörterte. Sie sprach von einem "erheblichen Blutverlust" des Opfers, das tags darauf in einer Klinik starb. Der Angeklagte wiederum habe durch einen Tritt des 36-Jährigen Frakturen im Gesicht erlitten.

Genau da setzte der Verteidiger des Mannes an.: Sein Mandant sei zuerst von dem später Verstorbenen attackiert worden. Der habe ihn zu Boden gestoßen und dann gegen den Kopf getreten. Als der Jüngere erneut zutreten wollte, habe sich der 42-Jährige mit einem Messer verteidigt. Der Anwalt forderte in seinem Plädoyer deshalb, den Mann wegen Notwehr freizusprechen. "Das Opfer hat den Kampf gesucht", ist er überzeugt

Die Staatsanwältin verlangte hingegen, den Mann für 13 Jahre und zwei Monate ins Gefängnis zu schicken. Sie sah den Straftatbestand des Totschlags erfüllt. "Er hat keinerlei Reue oder Unrechtsbewusstsein", befand die Juristin. Der Angeklagte sagte in seinem Schlusswort: "Ich wollte niemanden töten. Es tut mir leid."

Das Urteil wird am Montag, 29. Juni, um 14 Uhr im Landgericht Hechingen gefällt.