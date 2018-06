Albstadt/Hechingen Prozessauftakt nach Messerstecherei

Zweiter Angeklagter sticht Opfer in Bein

In der Zwischenzeit war auch sein älterer Begleiter mit einem Gast in Streit geraten. Auch der 23-Jährige habe ein Messer gezogen und seinem Gegner den acht Zentimeter langen Stahl drei Zentimeter tief in den Oberschenkel gerammt. Im Anschluss flüchteten die Messerstecher.

Während der staatenlose junge Mann bei der Anklageverlesung einen ernsten Eindruck machte, gab sich der 18-Jährige, der seit dem 18. Dezember in Untersuchungshaft sitzt, gelassen, grinste immer wieder seinen Kumpels zu, die zahlreich die Zuschauerplätze belegten.

Die Verhandlung wird am 26. Juni vor dem Hechinger Amtsgericht fortgesetzt. Dann können die Angeklagten zu Wort kommen, und es sollen erste Zeugen vernommen werden.